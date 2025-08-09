Kenelere karşı biyolojik mücadele: 1 milyona yakın keklik doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kenelere karşı yürüttüğü biyolojik mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Son 10 yılda yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bine yakın sülün olmak üzere toplam 1 milyona yakın kanatlı hayvan doğaya salındı.

Genel Müdür Kadir Çokçetin, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 500 kekliğin doğaya bırakıldığını belirterek, yılbaşından bu yana 32 bin 100 keklik ve bin 650 sülünün doğayla buluşturulduğunu ifade etti. Çokçetin, yıl sonunda bu sayının 45 bin 250’ye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Keklikler keneyle mücadelede doğal çözüm

Kekliklerin, kene popülasyonunu doğal yolla azaltan türler arasında yer aldığını vurgulayan Çokçetin, “Doğaya zarar vermeden keneleri kontrol altına almak için doğal düşmanlarını veya biyolojik etkenleri kullanmayı amaçlıyoruz. Özellikle yavru kekliklerin keneleri iştahla yedikleri gözlemlendi” dedi.

Kekliklerin doğada tutunma oranını artırmak için antiparaziter ilaç uygulaması yaptıklarını belirten Çokçetin, bu sayede kekliklerin hem kene yapışmasına karşı hem de paraziter enfestasyonlara karşı korunmasının sağlandığını aktardı.

“Kene arttı iddiası doğru değil”

Sosyal medyada dile getirilen “kene arttı” iddialarına da yanıt veren Çokçetin, “Vakalar üst üste geldiğinde kamuoyunda geniş yankı bulabiliyor. Ancak keklik avlandığı için kene arttı şeklinde doğrulanmış bir bilgi yok. Kene mücadelesi için kapasitemizi artırıyoruz ve saldığımız bölgeleri üç yıl boyunca ava kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.