Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi yaygınlaştırılıyor

11 Nisan 2020

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı çerçevesinde terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla tüm il ve ilçelerde kurulumların devam ettiği proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 44 bin kamera ve 9 bin plaka tanıma sistemi teslim edildiğini bildirdi.



