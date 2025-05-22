'Kent Uzlaşısı' davasında sanıklar ilk kez hakim karşısında

Silahlı terör örgütü PKK’nın metropol şehirlerde etkinliğini artırmak amacıyla ‘kent uzlaşısı’ adı altında kamu kurumlarına, özellikle belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 10 sanık İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıklarla birlikte avukatları ve yakınları da katıldı.

Sanıklar arasında yer alan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti. DEM Parti siyasetine ilgi duyduğunu ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olduğunu ifade eden Gür, “İsmim bir excel listesinde geçtiği söyleniyor. Bununla ilgili bir bilgim yok. Hiçbir suç işlemedim, kriminalize edilmeyi kabul etmiyorum. Düğün hazırlıkları yaparken tutuklandım” dedi.

Bir diğer tutuklu sanık olan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ise HDK (Halkların Demokratik Kongresi) üyeliğinin bulunmadığını söyledi. Masasında bulunan bir dosya nedeniyle suç isnadında bulunulduğunu belirten Yüksel, “HDK’nın faaliyetlerine bütün olarak katılmadım ama çağırmış olsalar giderdim. 21 yıl sendikacılık yaptım, hiçbir suç işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Savcılığın bu talebine karşı söz alan sanıklar ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden HDK ve 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine ilişkin bilgi notlarının dava dosyasına gönderilmesini istedi. Eksik hususların tamamlanmasına karar veren mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 10 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.