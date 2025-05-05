Kentsel dönüşüm, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ku­zey Kıbrıs Türk Cum­huriyeti’ne (KKTC) gerçek­leştirdiği günü birlik ziyare­tin ardından Türkiye’ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Kıbrıs, Suriye ile ilgili gün­demdeki pek çok başlığa de­ğinirken, kentsel dönüşümün Türkiye için önemine değindi.

“Deprem, ülkemizin ger­çeğidir ve olacak depremle­ri durdurmak mümkün de­ğildir. Ancak kayıpları son­landırmak, sağlam yapılar inşa etmek mümkündür” di­yen Cumhurbaşkanı Erdo­ğan, “Bunun için meseleye konjonktürel ve küçük ölçek­li değil, resmin bütününü gö­ren bir anlayışla yaklaşıyoruz. 11 ilimizi etkileyen asrın fela­keti bizlere, sağlam yapılar­la felaketin önüne geçmenin mümkün olduğunu göster­miştir. Yapı stokumuzu yeni­lemek için elimizdeki en etkin çözüm, kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir. İnsanların evle­rinin başlarına yıkılmaması için en dayanıklı, son teknolo­ji ile yapılmış ve estetik açıdan şehirlerimizin dokusunu ko­ruyan ve destekleyen yapılar inşa etmeliyiz” diye konuştu.

"Kapsamlı ve kararlı adımlar atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun ideolojik saplan­tılara kurban verilmemesi ge­rektiğine değinerek, “Depre­me hazır şehirler, Türkiye’nin geleceğini kurtaracaktır. Tür­kiye’nin dört bir yanında dep­reme hazırlık konusunda kap­samlı ve kararlı adımlar atma­ya devam edeceğiz. Yerinde dönüşümü teşvik edecek ve devlet-vatandaş iş birliğini güçlendireceğiz. Bütün bunla­rın yanında ayrıca şu anda çok güçlü bir AFAD’a sahibiz” ifa­delerini kullandı.

“Kargaşaya müsaade etmeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’la ilgili “Tarih­ten ibret almayan topluluklar, benzer akıbetleri tekrar tekrar yaşamaya mahkumdur. Kıb­rıs’ta barış dilini bozan, gele­cek nesilleri de tehlikeye atan her açıklamayı, ben şiddetle kınıyorum” dedi. Kıbrıs Ada­sı’nda barış ve huzur için bu­güne kadar, üzerlerine düşeni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edecekle­rini vurgulayan Erdoğan, söz­lerini şöyle sürdürdü:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu­riyeti’nin hak ve menfaatleri­ni kendi hak ve menfaatleri­miz bilerek hareket ettik ve bu değişmeyecektir. Ada’nın hu­zurunu bozan, hassasiyetleri­ni kaşıyan, kargaşa çıkartma­yı arzulayan yaklaşımlara da müsaade etmeyiz. Terör yolu­na başvuranların, Kıbrıs Tür­kü’nü yok sayanların, karşıla­rında daha güçlü bir Türkiye bulacaklarını bilmeleri lazım. Gerilimleri artıran söylemler yerine, yapıcı ve birleştirici bir dil kullanmak, Ada’nın gelece­ği adına daha faydalı olacaktır. Kıbrıs Türkleri’nin haklı dava­larının en büyük destekçisi ol­maya devam edeceğiz. “

“Bilinmelidir ki; dünya İsrail’den büyüktür”

Gazze’ye insani yardım gö­türen gemiye Malta’da bir sal­dırı düzenlendiğine ilişkin so­ruya ise Erdoğan, “İsrail, ulus­lararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir. Uluslarara­sı hukuku çiğnemeyi adet ha­line getirdiler. Gemilerin, in­sani amaçlı yardım malzemesi taşıdığını ve uluslararası sey­rüsefer kuralları çerçevesinde hareket ettiğini tüm dünya bi­liyor. Buna rağmen, bu saldırı­nın gerçekleştirilmesi, tam an­lamıyla haydutluktur, korsan­lıktır” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bombalarla, ağır silah­larla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bıra­karak yenmeye çalıştığına dik­kati çekerek, şunları kaydetti:

“İsrail gıdayı, temiz suyu, ilacı silah olarak kullanıyor. İnsan öldürürler dünya sessiz kalır; katliam yaparlar dünya sessiz kalır, egemen devletlere saldırırlar dünya sessiz kalır, uluslararası kuruluşların per­sonellerini öldürür, yapılarını bombalarlar dünya sessiz ka­lır, göz göre göre soykırım su­çu işlerler dünya sessiz kalır. Bu ‘sessizlik sarmalı’ artık son bulmalıdır. Bilinmelidir ki; dünya İsrail’den büyüktür. Bü­yüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalı­şan bu alev topunu söndürme­lidir. Yoksa çok geç olacak ve İsrail’e bugün sessiz kalanlar, tarihe bunun hesabını vere­meyeceklerdir. İsrail zannet­mesin ki işledikleri suçlar ce­zasız kalacaktır. Adalet bir gün yerini bulacaktır.”

"İsrail, Türkiye’nin bölgedeki gücünden rahatsız"

İsrail’in Suriye’ye yönelik askeri saldırıları hatırlatılan Erdoğan, şöyle konuştu:

“İsrail’in bu attığı adımlar barış ve huzuru tehdit eden adımlardır. Türkiye ile ilgi­li ne gibi adımlar atar veya at­mayı planlıyor, bunları yakın­dan takip ediyoruz. Biz niçin İsrail’le bütün ticari ilişkileri kestik? Çünkü biz biliyoruz ki dostumun düşmanı, aynı şe­kilde bize de düşmanlık yapı­yor demektir. Şu an itibarıyla Gazze’deki o masumlara acı­masızca bombaları yağdıran, bütün bölgeyi harabeye dö­nüştüren bir İsrail’den, biz za­ten insanlık beklemeyiz. İsrail kandan ve kaostan besleniyor. Barış ve huzur iklimi İsrail’in istediği son şeydir. Suriye’de yıllardır süren iç savaşın bit­mesinden, Suriye halkının kendi geleceğini tayin edecek olmasından, birlik ve bütün­lük rüzgarından İsrail rahatsız olmuştur.”

Geçmişte İsrail’in kışkırt­malarıyla hareket eden herke­sin hüsrana uğradığını anım­satan Erdoğan, “İsrail, sadece kendini düşünür. Herkes bir­lik ve toprak bütünlüğü teme­linde yeni Suriye’yi inşa için gayret göstermelidir. İsra­il provokasyonunun vadettiği sadece kan, gözyaşı ve ölüm­dür. Bir ve bütün Suriye ise müreffeh bir geleceğin formü­lüdür. Her zaman söylediğimiz gibi, biz komşumuz Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sü­rüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Sokma akıl sekiz adım gider”

Cumhurbaşkanı Erdo­ğan, CHP’ ile ilğili soru üze­rine, “Anadolu’da bir söz var, ‘Sokma akıl 8 adım gider’ di­ye. Bunların durumu da maa­lesef böyle. Devamlı bu tür şey­leri söylüyorlar. Öyle anlaşılı­yor ki bu 8 adım da gitmeyecek. CHP’nin kafası öyle karışık ki, asıl göstermek istemedikle­ri bu çorba, bir garabet çorba­sıdır. O çorbaya kimlerin ka­şık salladığını milletten gizle­mek için, milletin basiretine bant çekmeye çalışıyorlar. Biz CHP’nin düştüğü bu bataklık­la ilgilenmiyor, işimize bakı­yoruz, millete hizmete odakla­nıyoruz” yanıtını verdi.

Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan, “Cumhuriyet yerleşkesi Kıbrıs Türk hal­kının kararlılığının sembo­lüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var ol­ma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ı­mızın kader ortaklığının da bir göstergesidir.” dedi. Baş­kent Lefkoşa’da inşa edilen ve KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başba­kanlık ile Millet Bahçesi’ni bünyesinde barındıran yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuri­yet Yerleşkesi’nin inşaatının 3 yılda tamamlandığını söyle­di.

Erdoğan, “Sağlam devlet, saygın gelecek” şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız 25 bin 210 metrekarelik alana sahip bu projede, Cumhur­başkanlığı binası, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişi­lik kabul salonu, 52 çalışma ofisi ile 109 araçlık otopark bulunuyor. 20 bin metreka­re alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, ba­kanlar için toplantı salonu ile 135 kişilik konferans salonu ve bir de kütüphane var. 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak planlanan millet bah­çemiz, yine 2 bin 252 kişilik millet camisi ise inşa ediliyor. Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesinin inşasına baş­ladık” diye konuştu.

Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın ortaya koydu­ğu iki devletli çözüm vizyonu­nu tüm gücümüzle destekle­meyi sürdürüyoruz” dedi. 17- 18 Mart’ta Birleşmiş Milletler çatısı altında Cenevre’de dü­zenlenen geliştirilmiş katılım­lı gayriresmi toplantıda karar­laştırılan Ada’daki iki komşu ülke arasında, muhtelif alan­larda başlatılması öngörülen işbirliği alanlarında üzerleri­ne düşeni yapmaya ve yapıcı olmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, şöyle de­vam etti: “Kıbrıs Türk halkı, eşit ortağı olduğu Ada’da, egemen eşitlik ve eşit ulus­lararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir.

Ana vatan Türkiye, bu yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri­yeti’nin her zaman yanında olacak, dayanışmasını ebedi­yete kadar sürdürecektir. Bi­zim samimi arzumuz adil, ka­lıcı, sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm. Bölgemizde ya­şanan gelişmeler de artık bu realitenin kabul edilmesinin gerektiğinin telkinidir. Ada’da iki halk ve iki devlet olduğu gerçeğini herkesin idrak et­mesinin zamanı gelmiştir. Ana vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıs Tür­kü’nün bağımsız devleti Ku­zey Kıbrıs Türk Cumhuriye­ti’ne desteğimiz bakidir. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkı, inşallah eninde sonunda hak ettiği ko­numa ülkemizin de desteğiy­le gelecektir.”