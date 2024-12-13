Kentsel dönüşümde şirketlerin ödeyeceği teminat düşürüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümle ilgili kritik bir değişikliğe giderek inşaat alanı üzerinden şirketlerin ödeyeceği zorunlu teminat oranını düşürdü. Yüzde 10 olarak uygulanan teminat oranı yüzde 6'ya çekildi.

Riskli yapının bulunduğu parsellerde yapım işini üstlenen şirketlerce yapı ruhsatı alınmadan önce 'yapı yaklaşık maliyet bedelinin' yüzde 10'u kadar teminatın verilmesi zorunluluğu bulunuyordu.

Teminat oranı hangi hallerde zorunlu değil?

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyorsa, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6'sı kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmıyor.