Kentsel dönüşümde zorluk paketi! Kredi çekene kira yardımı yok

Sözcü Gazetesi'nden Hülya K. Oruçoğlu'nun haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında, malikler ile yüklenici ve konut üreticilerine yönelik devlet destekli kredilerin detayları açıklandı. Uzmanlar, bürokratik engeller nedeniyle uzayabilen kentsel dönüşüm sürecinde piyasa koşullarının dahi değiştiğini vurguladı.

Bu durumun da yeni mağduriyetler getirebileceğine dikkat çekildi. Konu hakkında çalışmaları bulunan Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşüm finansman paketinin uzun zamandır beklenen olumlu bir adım olduğunu söyledi.

"Kira desteğinin sağlanması gerekiyor"

Bankaların da kentsel dönüşüm kredisi konusunda vatandaşları bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Kezer, “Kentsel dönüşümde kredi limiti 1 milyon 250 bin TL'ye kadar çıkarıldı. Kredi konusunda sadece iki bankadan bilgi alabildik. Diğer bankalar da kredi için çok sayıda şart öne sürdü. Hatta 44 daireden oluşan bir projede tüm dairelerin almasını, münferit olarak bu kredinin verilemeyeceğini dahi söylediler. Kredinin alınabilmesi için zaten inşaat yapı ruhsatı gerekiyor. Ruhsatın alım süreci 6 aya kadar uzayabiliyor. Yaşanan zaman kaybında piyasa koşulları dahi değişiyor” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm kredisi başvuru sürecindeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Avukat Kezer, başvurularda inşaat yapı ruhsatının talep edilmemesini, kredi için 65 yaş üstü kat maliklerine kefil şartı getirilmemesini istedi. Kezer, riskli olduğu tespit edilen konutların güçlendirme sürecinde de kira desteğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kredi çekene kira yardımı yok

Avukat Çiğdem Kezer, kentsel dönüşüm sürecinde devletin sunduğu kira yardımlarına da değinerek, “İstanbul için kira yardımı 3 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Kiraların geldiği nokta da belli. Bu destek zaten düşük kalıyor. Ayrıca devlet kentsel dönüşüm kredisi alana, kira yardımı vermiyor. Vatandaş ikisinden birisini seçmek zorunda bırakılıyor. Bunun doğru olmadığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na daha önce de bildirdik. Bu uygulama değiştirilmeli” dedi.