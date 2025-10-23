Kerem Cem Survivor'a mı katıldı? Keremcem kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor'un yeni sezonu ocak ayında başlayacak. Acun Ilıcalı yarışmada yer alacak isimleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ilıcalı son olarak şarkıcı Kerem Cem'in ismini duyurdu. Şimdi yoğun şekilde "Keremcem kimdir, kaç yaşında ve nereli" soruları geliyor.

Keremcem kimdir?

5 Ocak 1978’de Muğla’nın Milas ilçesinde dünyaya gelen Keremcem, müzik ve oyunculuk kariyerini bir arada yürüten sanatçılardan biri olarak tanındı. İlk ve orta öğrenimini Milas ve İzmir’de tamamladıktan sonra, 1995’te Muğla Turgutreis Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini 2003 yılında tamamladı.

Müziğe lise yıllarında başlayan Keremcem, ilk bestesi “Elimde Değil”i 1996’da yaptı. Üniversite döneminde beste çalışmalarına hız verdi ve 2001’de müzik kariyerine odaklanmak için İstanbul’a yerleşti. 2004 yılında “Eylül” adlı ilk albümünü çıkardı. “Nerelere Gideyim”, “Pardesü” ve “Aşk Oyunu” gibi parçalarla kısa sürede tanınan sanatçı, aynı yıl “En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı” ödüllerine layık görüldü.

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan Keremcem, 2005’te “Aşk Oyunu” dizisiyle oyunculukta geniş kitlelere ulaştı. 2006’da yayımladığı ikinci albümü “Aşk Bitti” ile müzik listelerinde başarılı bir grafik yakaladı. Aynı dönemde çeşitli müzikal projelerde sahne aldı, seslendirme çalışmaları yaptı ve Disney yapımlarında şarkı söyledi.

2009’da “Dokun” albümünü çıkaran sanatçı, “Hayallerin Peşinde” ve “Sana Ferrari Gerekti” gibi kliplerle dönemin pop müzik sahnesinde öne çıktı. 2011’de yayımladığı “Hayata” albümüyle müzik kariyerine devam etti.

Keremcem, yıllar içinde hem müzik hem televizyon dünyasında aktif olmayı sürdürdü. 2014’te oyuncu Seda Güven ile evlendi; çift, 2015 yılında yollarını ayırdı.