Kerem Kılıçdaroğlu yemin etti

06 Ekim 2017

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda acemi eğitimlerini tamamlayan askerler için yemin töreni düzenlendi. Törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da yemin etti.

Töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Kerem Kılıçdaroğlu'nun nişanlısı Mine Alşan ve çok sayıda asker yakını izledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Son derece mutluyum. Asker ocağında oğlumu görmek beni son derece mutlu etti. Huzurluyum, aynı zamanda, oğlumla gurur duyuyorum. Geldi askerliğini yaptı, inşallah askerliğini bitirir ve tekrar evine huzur içinde döner." ifadesini kullandı.

Törenin ardından Kılıçdaroğlu ailesi kentteki bir restorana gitti. CHP lideri Kılıçaroğlu, yaklaşık 3 hafta ayrı kaldığı oğlu Kerem ile hasret giderme imkanı buldu. Kılıçdaroğlu yemeğin ardından, "Oğlum askerlik yapıyor, yemin törenine katıldık. Olgunlaşarak gelecek Ankara'ya, görevinin başına öyle dönecek. Dolayısıyla askerliğini yapması, yurt sevgisini tatması, bayrak sevgisini tatması güzel bir şey." diye konuştu.

Kerem Kılıçdaroğlu, 3 haftalık acemi eğitiminin ardından askerliğinin kalan bölümünü Sivas Temel Tepe'deki Orgeneral Cemil Cahit Toydemir Kışlası'nda tamamlayacak.

Kerem Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'de Sivas'taki birliğine teslim olmuştu.

Kaynak: AA