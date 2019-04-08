Kerem Kınık ikinci kez Kızılay başkanı

08 Nisan 2019

DÜNYA

ANKARA - 150’nci yılını kutlayan Kızılay’ın 101’inci genel kurulunda, mevcut başkan Dr. Kerem Kınık, 700 delegenin tamamının oyunu olarak ikinci kez başkan seçildi. Kızılay’ın 2030 stratejisini oluştururken, Türkiye’nin milli vizyonunu ve 2030 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeﬂ eriyle uyumlu çalıştıklarını belirten Dr. Kerem Kınık, insani yardım alanında küresel ölçekte söz sahibi olunabilmesi için Türkiye’de İnsani Yardım Kuruluşları Birliği kurulmasını önerdi.

Dünyanın 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana insanlığın en çok acı çektiği günlerin yaşandığını belirten Kınık, dünyadaki tüm insani yardım örgütlerinin yeni bir yola ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Kızılay’ın 2030’a kadar yürüyeceği yol haritasını geniş bir katılımla belirlediklerini dile getiren Kerem Kınık, “Artık hangi otobanda ne kadar hız yapacağımızı, hangi patikayı hangi adımlarla geçeceğimizi daha iyi biliyoruz” dedi.

Toplumsal dayanıklılık ve kurumsal güveni artırmak üzere iki stratejik hedef belirlediklerini ifade eden Kınık, “Bizler daha çe vik olmalıyız, daha yenilikçi olmalıyız, daha şeff af ve hesap verebilir olmalıyız. Katılımı teşvik etmeli, dalgalı değil istikrarlı bir finansal yapıya sahip olmalıyız” diye konuştu.

İnsani yardım sektöründe oyuncuların daha verimli, küresel ölçekte etkinliğini artırmış bir yapıya kavuşması için yasal bir çerçeveye ihtiyaç olduğunun altını çizen Kerem Kınık, “Eşgüdüm ve sektörel gelişmeye hizmet edecek sivil bir İnsani Yardım Kuruluşları Birliği’nin sektöre ve kamuya çok büyük katkılarının olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan itibar araştırmasında Kızılay’ı başarılı bulanların oranının yüzde 97.2 çıktığı bilgisini veren Kınık, bu oranın 10 yıl önce yüzde 40 seviyesinde olduğunu kaydetti.