Kerimcan Durmaz aylık kazancını açıkladı, bahis iddialarını reddetti!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'yasadışı bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Durmaz, bugün yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Durmaz, kimlik tespitinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi.

Kerimcan Durmaz savunmasında ise sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadığını belirterek şunları dile getirdi: "Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta'da konser verdiğim sırada arkama ledlerle yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı, son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Bunu konser esnasında fark etmedim, fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadım. Paylaşım yaptığım 4 video kaydı vardır, bunları da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum."

'Reklam dönerken casino dedi'

Hakimliğin kararında ise şüpheli Kerimcan Durmaz'ın konser sırasında arkada yasadışı bahis sitelerinin reklamı bulunduğu sırada "Hani casinolar bir şeyler" şeklinde söylemde bulunduğu ve üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.