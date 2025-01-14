Kerimcan Durmaz'ın tahliye talebine ret!
İstanbul merkezli başlatılan yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Kerimcan Durmaz'ın tahliye talebini reddederek tutukluluğa devam kararı verdi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahis soruşturmasında 7 Ocak'ta gözaltına alınarak tutuklandı.
Durmaz'a 'yayınladığı videolar ve görsellerde reklam yerleştirme' ile 'yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirme ve teşvik etme' suçlamaları yöneltildi.
Geçen günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.
İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.