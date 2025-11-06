KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor?

Hac kuraları 5 Kasım saat 10.30'da başladı. Sonuçlar aynı gün saat 20.00'de ilan edildi. Milyonlar sonuçları öğrenirken şimdi gündemde kesin kayıt tarihleri var. Sıkça gelen sorular arasında "2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor" var.

2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiği bilgiye göre hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.

Hac ibadeti 18 Nisan-22 Mayıs arasında yapılacak. Dönüşler 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.