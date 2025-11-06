KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor?
Hac kura sonuçları açıklandı. 84 bin 942 kişi 2026 yılında kutsal topraklara gidecek. Sonuçların ardından şimdi kesin kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi bugün "2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiği o tarihler...
Hac kuraları 5 Kasım saat 10.30'da başladı. Sonuçlar aynı gün saat 20.00'de ilan edildi. Milyonlar sonuçları öğrenirken şimdi gündemde kesin kayıt tarihleri var. Sıkça gelen sorular arasında "2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor" var.
2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiği bilgiye göre hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.
Hac ibadeti 18 Nisan-22 Mayıs arasında yapılacak. Dönüşler 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.
