Keyif için başladı, kazanca oldu!

Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan Hacer Avcı, dört yıl önce hobi olarak nergis çiçeği üretmeye başladı. Zamanlar nergis çiçeği üretimini artıran 49 yaşındaki Avcı, 5 bin kökten oluşan nergis bahçesi yaptı.

"Üretimi artırmayı düşünüyoruz"

Nergis üretimini artırmayı düşündüklerini ifade eden Avcı, bu sene çiçek de sattıklarını kaydetti:

"Nergis üretimine hobi olarak başladık ama daha da devamı gelecek. Şu anda 5 bin kök var daha arkalı kök yapmayı planlıyoruz. Bu sene biraz çiçek sattık. Bu sene söküp daha fazla tarlaya taşıyıp nergis üretimini artırmayı düşünüyoruz. Bakımı aşırı zor değil kolay."

"Yetkililerden desteklerini bekliyoruz"

Hacer Avcı'nın eşi Ali Avcı ise yetkililerden destek beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Eşim böyle küçük bir hobi olsun diye nergis yetiştiriciliğine başladı. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim. Yetkililerden de desteklerini bekliyoruz."