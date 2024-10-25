Keyifli bir yolculuk için çalışma yapılan noktalara dikkat
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer kesimler ise şu şekilde sıralanıyor...
Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları 4-6. kilometrelerinde her iki yönde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun Baklalı-Yılankale kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antalya-Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.
Orhaneli-Harmancık yolu, 80-81. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Çiğdemli-Kadışehri yolunun 46-50. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.