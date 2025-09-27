Hemşirelik öğrencisi Keziban Mine Canseven'den acı haber

Keziban Mine Canseven'den acı haber
Konya'nın Karapınar ilçesinden üniversite okumak için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde balkondan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Keziban Mine Canseven, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Keziban Mine Canseven, yaşadığı evin balkonundan düşerek ağır yaralandı.
Yaklaşık 4 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Canseven, bugün hayatını kaybetti. Keziban Mine Canseven’in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Canseven’in cenazesinin memleketi Konya’nın Karapınar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA