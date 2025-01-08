KFC ve Pizza Hut restoranları kapanacak mı? Türkiye'de kaç KFC ve Pizza Hut restoranı var?

Türkiye'de çok sayıda fast food zincir restoranı bulunurken, KFC ve Pizza Hut restoranları her gün binlerce müşteri tarafından ziyaret ediliyor.

Türkiye'de kaç adet KFC ve Pizza Hut restoranı bulunuyor?

Türkiye'de ilk KFC Restoranı 1989 yılında İstanbul'da açıldı. Bugün itibariyle 40'tan fazla kentte 283 KFC restoranı var. Restoranlarda 5 bin 500 kişi çalışıyor. İstanbul'da yine 1989'da Galleria AVM'de açılan Pizza Hut'ın bugün itibariyle çok sayıda şehirde 254 restoranı bulunuyor.

KFC ve Pizza Hut restoranları neden gündeme geldi, neden franchise anlaşması feshedildi?

ABD merkezli fast food işletmeciliği şirketi Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının tek işletmecisi İş Gıda A.Ş.'yle franchise anlaşmasını btirdi. Anlaşmanın feshedilmesine gerekçe olarak İş Gıda'nın standartlara uyum sağlamaması olarak gösterildi.

KFC ve Pizza Hut restoranları kapanacak mı?

Franchise anlaşması Türkiye'deki toplam 537 KFC ve Pizza Hut restoranını kapsıyor. Fesih kararının ardından bugün "KFC ve Pizza Hut restoranları kapanacak mı?" sorusu merak edilmeye başlandı.

Anlaşmayla ilgili yasal işlem başlatan Yum! Brands, daha fazla restoranı yeniden açma çabalarını sürdüreceklerini kaydetti. Bu karar sonrası restoranların kapanması gündeme gelebilir.