KGF’den toplam 60 milyar TL’lik 3 ayrı kefalet paketi

Program kapsamında kullanılacak kredilerin amacına uygun kullanıp kullanılmadığı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kefalet paketine yönelik olarak, “Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım üretim istihdam ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve maliye bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacaktır” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kefalet programları şöyle;

İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği: KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak amacıyla kullandırılacak.

Yatırım Destek Paketi: Kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara kullandırılacak.

İhracat Destek Paketi: Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lere kullandırılacak.