KGK'nın Umman Temsilciliği'ne Muhammed El Nahri getirildi

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) Umman temsilciliğine atanan Muhammed El Nehhari, İstanbul’da meslektaşlarıyla bir araya geldi. KGK’nın Cihangir’deki ofisinde organize edilen buluşmaya KGK Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Virancık, KGK Suriye Temsilcisi Deniz Büstani, KGK Yaygın Medya Meclis Üyeleri; Ahmet Coşkunaydın, Tolga Yenigün, Nalan Yazgan ve Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan ile Danışma Kurulu üyesi Emral Cömert de katıldı.

Umman Devlet Televizyonu eski başkanı, Umman Gazeteciler Birliği Başkanı El Nehhari, Türk meslektaşlarına Umman’daki faaliyetlerinden bahsetti. Yaklaşık 3 saat süren sohbette, El Nehhari, “Aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Böylesi ciddi bir kuruluşta görev almaktan son derece memnunum. Türk halkını ve Türkiye’yi çok seviyorum. Aranızda olmamın asıl sebebi Umman ve Türk devletlerinin daha da yakınlaşmasına sağlamak ve buna katkıda bulunmak. Küresel Gazeteciler Konseyi’ndeki yeni misyonumla iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine büyük katkı yapacağıma inanıyorum. Beni bu göreve layık gören Genel Başkan Sayın Mehmet Ali Dim’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.