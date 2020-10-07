KGM personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları

07 Ekim 2020

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) personel alımı başvuruları başladı. 7 Ekim'de başlayan KGM personel alımı başvuruları 12 Ekim'de sona erecek. KGM personel alımı başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

KGM personel alımı başvurusu yapacak adayların, başvuru yapabilmeleri için 2018-KPSS Lisans ve 2018-KPSS Ön Lisans sınavlarına girmiş ve ilgili puanları almış olmaları gerekiyor. KGM personel alımı başvuruları için lisans adayları KPSSP3 puanını, ön lisans adayları ise KPSSP93 puanını kullanacaklar.

Adaylar KGM personel alımı başvuru işlemlerini internet yoluyla ÖSYM AİS üzerinden yapabilecekler. Tercih işlemleri ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğü Tercih Kılavuzu'na göre yapılacak. Başvuru yapılabilecek pozisyonlar bu kılavuzda adaylarla paylaşıldı.

KGM personel alımı başvuruları sonrası yerleştirmeler ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Bu işlemlerde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Karayolları Genel Müdürlüğünce atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.