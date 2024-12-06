KGM'nin yeni kamulaştırma kararları açıklandı

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların KGM tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Proje kapsamında yapım çalışmalarının tamamlanması, şantiye, yol bakım hizmetleri, malzeme, ocak, plent ve döküm sahaları ile bağlantı yollarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilat, KGM tarafından acele kamulaştırılacak.