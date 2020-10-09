Khan: Londra'da yeni karantina önlemleri kaçınılmaz

09 Ekim 2020

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra'da yeni karantina önlemlerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti ve Londra'nın birinci dereceden ikinci dereceye geçmesi durumunda komşu ziyaretlerinin de yasaklanacağını ekledi.

"Virüsün yayılma hızı Londra'nın tüm bölgelerinde hızlanarak devam ediyor ve kasabalarında virüs olmayan vatandaşların bu duruma kayıtsız kalmalarını istemiyorum" diyen Khan, söz konusu kararların gelecek hafta yapılacak "artış süreci" toplantısında belirleneceğini açıkladı.

Khan bir karar almadan önce tüm veriler ve seçeneklerin önlerinde olacağını ekledi.