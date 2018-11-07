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KHK ile ihraç edilen doktorlarla ilgili madde yeniden komisyonda

İhraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren madde yeniden komisyonda görüşülecek.

KHK ile ihraç edilen doktorlarla ilgili madde yeniden komisyonda
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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren madde komisyonda yeniden görüşülecek.

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Kaynak: İHA

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