KİB tahminlerin hasat kaybı hesaplanarak açıklandığını duyurdu

18 Temmuz 2020

Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Rekolte Tesbit Komitesi’nin açıkladığı verilerde yüzde 15 kayıp varsayımının hesaplanarak tahmini kaybın toplam rakamdan düşürüldüğünü açıkladı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri’nden gelen açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, Birliğimiz Rekolte Tesbit Komitesi tarafından açıklanan tahmini rakam, Mayıs ayı sonu itibari ile bahçelerdeki durumu göstermektedir. Yine ısrarla belirtmemize rağmen maalesef kamuoyunun dikkatlerinden bir hususun kaçtığını görmekteyiz. Tahmin sonucumuz; Mayıs sonundan hasat zamanına kadar geçecek süre içerisinde yüzde 15 daha kayıp olabileceği varsayılarak ve bu kaybın toplam rakamdan düşülmesi ile elde edilmiş bir rakamdır.

“Son ve kesin tahmin çalışmamız ise Temmuz ayı itibari ile başlamış olup, halen ekibimiz bahçelerde gözlemlerini sürdürmektedirler. Önümüzdeki hafta itibari ile sayım sonuçlarımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

“Bu çerçevede, İhracatçı Birliği’nin Mayıs sonu bazlı tahmini ile Sn. Bakanımızın açıkladığı Temmuz ayı sonuçları birbirleri ile kıyaslanamaz. Zira çok farklı dönemleri ihtiva etmektedirler. Mayıs ayı ile Temmuz ortası arasında bahçelerde gerçekte ne kadar kayıp olduğu ve özellikle Mayıs ayında tesbitinin yapılması mümkün olmayan ve çok önemli bir parametre olan ‘çotanaktaki sağlam tane sayısı’ rakamları değerlendirilerek İhracatçı Birliği 2020 Ürünü Tahmini Rekoltesi elde edilecektir. Sonucu da hemen açıklayacağız.

“Bütün bu çalışmalar belli bir metod ve bilimsel veriler ile 15 yıldır bu konuda tecrübeli mühendis ve istatistikçiler tarafından yapılmaktadır. Bu konular hissi reaksiyonlara konu olmayacak kadar ciddidir.”