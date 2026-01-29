'Kibar Feyzo' replikleriyle eylem yaptılar: Gençler 'başlık parası' protestosu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Anadolu, 19 Mayıs ve Koza mahallelerinde yaşayan gençler, evlilik önündeki en büyük sorunlardan biri haline gelen başlık parası geleneğine tepki gösterdi.

Geçmişte Şanlıurfa’dan Adana’ya göç eden ailelerin çocukları olan gençler, kız tarafınca talep edilen ve 1 milyon TL seviyesine kadar çıkan başlık paraları nedeniyle evlilik hayallerinin ertelendiğini dile getirdi.

Akıllara 'Kibar Feyzo' geldi

Gençler, Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, İlyas Salman, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar, Sevtap Erdemli ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı 'Kibar Feyzo' repliklerini dövizlere taşıdı.

"Bu devirde her şey paraya bakıyor"

Başlık parası yüzünden sevdiğiyle evlenemediğini söyleyen 22 yaşındaki Ahmet Yüksel, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

"Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL'yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın"

Evlenirken yüksek miktarda başlık parası ödediğini belirten Hamza Yüksel ise geleneğin gençleri zor durumda bıraktığını ifade ederek, "Bizim Şanlıurfa'da başlık parası, süt parası var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.