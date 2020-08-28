Kibar Holding’in K-Team Genç Yetenek Pogramı’na ödül

28 Ağustos 2020

Kibar Holding tarafından 2014 yılında “Gerçek Kariyer Gerçek Stajla Başlar” mottosuyla lansmanı yapılan K-Team Genç Yetenek Programı, Brandon Hall’da “En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları” kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Konuyla ilgili yapılan açıklama yapan Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, K-Team Genç Yetenek Programı ile önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Altı yıl önce başlattıkları K-Team Genç Yetenek Programı ile pek çok üniversiteli gence Kibar Grubu’nda mezun olmadan gerçek bir iş deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini söyleyen Kuru, şöyle devam etti: “Her yıl kriterlerimizi ve Grup içindeki ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirerek katılımcı sayımıza karar veriyor ve programdan mezun olduklarında tüm K-Team arkadaşlarımızı sektöre hazır bir halde işe başlayabilir duruma getirmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl giriş seviye pozisyonları işe alım oranımız yüzde 59 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda bu oranı daha da arttırmak, Kibar Grubu’nun değer ve yetkinliklerini özümsemiş arkadaşlarımızla bir arada çalışmak için heyecanla programımıza yenilikler katmaya devam ediyoruz.”

"Sektör için de nitelikli iş gücü yetiştirmek önceliklerimizden biri"

K-Team Genç Yetenek Programı’nı diğer genç yetenek programlarından ayıran en önemli özelliğin, üniversite öğrencilerine mezuniyet sonrası değil okul döneminde gerçek bir kariyer imkanı sunması olduğunu belirten Şennur Kuru, “Sadece Grubumuz için değil sektör için de nitelikli iş gücü yetiştirmek önceliklerimizden biri. Farklı sektörlerde ve farklı departmanlarda bir uzman yardımcısı pozisyonunda görev alan arkadaşlarımız, bir yıl boyunca ne istedikleri ve ne istemediklerine de karar verme fırsatı buluyorlar. Birçok departmanla iş birliği içinde çalışmaları onları geliştirirken kariyerlerine nasıl devam etmek istediklerine de yaşayarak karar veriyorlar.” şeklinde konuştu.

Kuru, bu yıl pandemi sebebiyle değerlendirme sürecindeki tüm aşamaları dijital ortama taşıdıklarını ve herhangi bir tarih değişikliği yapmadan, planlanan programa bağlı bir şekilde devam ettiklerini aktardı. Bu süreci, programlarına dijitalleşme çalışmalarına hız vererek devam ettiklerini ileten Kuru, yeni uygulamalara önümüzdeki yıllarda da devam edeceklerini vurguladı.