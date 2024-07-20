Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel resepsiyon

Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi bahçesinde gerçekleşen resepsiyondaki konuşmasına, KKTC'nin Türklerin milli devleti olduğunu ve devleti çiğnetmemenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti. Kıbrıs üzerinde oynanan oyunlar bulunduğunu söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde yaşadığını belirtti.

Bozdağ: KKTC dünyada hak ettiği yeri alacak

TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ da KKTC'nin bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm şehit ve gaziler ile özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, harekat kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

KKTC'nin tüm mücadelesini bir gün diplomatik zaferle sonuçlandırarak dünyada hak ettiği yeri alacağını söyleyen Bozdağ, "Türk milleti milli dava etrafında tek yürek olmuş, kenetlenmiş ve eski günlere bir daha dönülmeyeceğine ant içmiştir. Bu haklı davada milli birlik şuurunun devamı vazgeçilmezdir. KKTC'nin tam bağımsız ve egemen bir devlet olarak tarihte yerini alacağına eminiz. Türkiye olarak eşit, egemen devlet tezini her platformda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Resepsiyona, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.