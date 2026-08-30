Kıbrıs'ta batan gemiden kurtulanlar anlattı: Su alıyor dedik, bir şey olmaz dediler

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KKTC'de Girne açıklarında alabora olan yolcu feribotundan kurtarılan yolcular yaşanan kabusu anlattı.

Girne-Taşucu seferini yapan feribot, kıyıya yaklaşık 2 kilometre mesafede alabora oldurken kurtarıln bazı yolcular, geminin su almaya başladığını fark ettiklerinde mürettebatı uyardıklarını ancak yolculuğun devam ettiğini öne sürdü.

"Gemi su alıyor diye söyledik"

Kazadan kurtulan yolculardan biri, yolculuk sırasında geminin dalgalar nedeniyle sert şekilde sallandığını ve bir süre sonra su almaya başladığını, durumu görevlilere söylediğini belirterek, "Kabinin su aldığını söyledik. Onlar da bizim alışkın olmadığımızı, bir şey olmayacağını söylediler" dedi.

Yolcunun iddiasına göre gemi su almaya devam ederken kaptan durumu kontrol edip, yolculuğa devam etti. Bir süre sonra da geminin ön bölümünden güçlü bir ses geldi.

"Geri dönelim dedik"

Kazadan kurtulan bir başka yolcu da CNN Türk'e yaptığı açıklamada Girne'den ayrılmalarından yaklaşık 1-1,5 saat sonra büyük bir dalganın gemiye çarptığını, ardından çatırtı sesleri duyduklarını söyledi.

Bazı yolcuların endişelenerek geri dönülmesini istediğini aktaran kazazede, mürettebatın bu tür durumların zaman zaman yaşandığını ve geri dönmeye gerek olmadığını söylediğini öne sürdü. Bir süre sonra çok daha güçlü bir çatırtı ve yarılma sesi duyduklarını belirten yolcu, o anda durumun ciddi olduğunu anladıklarını ifade etti.

Camları kırarak dışarı çıktılar

Kazazedelerin anlatımına göre gemideki durum ağırlaşınca yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Camları kırarak üst bölüme çıkıp can yeleklerini takan yolcular daha sonra burada Sahil Güvenlik'i bekledi. Bazı yolcular ise geminin yan yatması ve camların kırılması sırasında içeride bulunanların yaralandığını belirtti.

Mürettebat hakkında dikkat çeken iddia

Kurtulan bazı yolcuların en ciddi iddiası ise tahliye sırasında yaşananlara ilişkin oldu.

Kazazedeler, mürettebatın yolcuları organize ederek tahliye etmek yerine gemiden önce kendilerinin ayrıldığını öne sürdü. Yolculardan biri, kendilerine önceden can yeleği dağıtılmadığını ve tahliye için yeterli yönlendirme yapılmadığını iddia etti. Geminin hızla suyla dolduğunu anlatan kazazedeler, kırılan camlar ve devrilen koltuklar nedeniyle dışarı çıkmakta zorlananlarn olduğunu söyledi.

Bir yolcu da çocukların ve yaşlı kadınların koltukların altında sıkıştığını öne sürdü.

Kazazedelerin mürettebatın davranışları, can yelekleri ve kazadan önce yapılan uyarılara ilişkin iddialarıyla ilgili yetkililerden henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.