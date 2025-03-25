Kıbrıs'tan TEKNOFEST'e yoğun ilgi! Başvuru sayısı 45 bini aştı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde 1-4 Mayıs tarihlerinde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC'ye 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı başvurdu. Organizasyona Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı ev sahipliği yapacak.
KKTC'de teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan TEKNOFEST'e 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı başvuruda bulundu.
Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC'de; hava araçları sergisi, planetaryum, KKTC dijital deneyim alanı, pedallı uçuş etkinliği, sahne gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak. Festivaldeki "ilk uçuş" etkinliğiyle öğrenciler ilk kez uçuş heyecanını yaşayacak.
TEKNOFEST KKTC'de hava gösterileri de yapılacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopteri, Hürkuş, ANKA 3, Bayraktar TB2 ve TB3 festivalde yer alacak.