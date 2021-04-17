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Kılıçdaroğlu: 128 milyar dolar ezberlerini bozdu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yayınladığı video mesajla gençlere seslenerek, "128 milyar dolar ezberlerini bozdu. Bakın gençler, sizden bir isteğim var. Bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geleceğiz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa alıp size geri vereceğim." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajla gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, "128 milyar dolar ezberlerini bozdu. Bakın gençler, sizden bir isteğim var. Bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geleceğiz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa alıp size geri vereceğim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çektiği videoda şunları söyledi:

"Sevgili gençler saat 12'yi geçti. Bu kez size evimin mutfağından sesleniyorum. Biliyorum bu paylaşımın altına bir süre sonra troll ordusu saldıracak. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş. Neymiş efendim? Kılıçdaroğlu liderlik yapamıyormuş. E haklılar. 128 milyar dolar ezberlerini bozdu. Bakın gençler, sizden bir isteğim var. Bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geleceğiz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa alıp size geri vereceğim. Çünkü ben sizleri çok seviyorum."

 

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