Kılıçdaroğlu: 13. Cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vefa Ödülleri” törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’a ödülünü verdi.

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Geçmişimizi andık, gelecekle ilgili düşlerimizi kısmen de olsa ifade ettik. Ailemiz güzel bir aile, CHP güzel bir aileden oluşuyor. Ailemizin bir özelliği var, çağdaş uygarlığı özlüyor. Bütün hedef çağdaş uygarlığı geliştirmek, yakalamak ve onu aşmak. Kadın erkek eşitliğini yakalamak, İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçirmek. Üniversiteleri özgür kılmak. Buna benzer binlerce özelliği var. Ailemizin kurucusu ve Gazi Mustafa Kemal ve onun gösterdiği bir hedef var. Çağdaş uygarlık. Onu yakalamak ve aşmak isteriz.

Samandağ’dan başlayarak, Mersin’e kadar geliştireceğimiz proje var. Proje üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel bir proje. Proje beş yıl içinde İstanbul’un nüfusunu 2,5 milyon kişi azaltacak. Bu bölge Doğu Akdeniz’in en güçlü merkezi olacak. Doğu Akdeniz’de çıkan petrol yatakları Mersin üzerinden Avrupa’ya taşınacak. Orada maden rafinerisi kuracağız. Samsun’la Trabzon’u İskenderun ve Mersin’e demiryolları ile bağlayacağız. Buna benzer çok güzel çalışmalarımız var. Bu çalışmaları İstanbul Planlama Ajansı’na da gönderdik. Onlar da inceleyecekler. Bu projenin uluslararası finans kuruluşları tarafından uygulanabilirliği raporunu da alacağız. Böylece bizim projemizin hayali bir proje olmadığı, gerçek bir proje olduğunu sadece Türkiye değil bütün dünyaya göstereceğiz. Bu proje hayata geçtiği zaman Türkiye Doğu Akdeniz’in en ciddi ve güçlü ülkelerinden biri olacaktır.

“Acı bedeller ödedik”

Başka hayallerimiz de var. En büyük hayalimiz de bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmektir. 100 yıldır uğraşıyoruz. 100 yıldır, acı bedeller ödedik. Başbakanlar asıldı, gencecik fidan gibi gençlerimiz ‘bağımsız Türkiye’ dedikleri için asıldı. Biz şimdi geçen 100 yılın dersini çıkarıp, gelecek 100 yıla hazırlanmak zorundayız. Bu nedenle son kurultayımızda İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi, bizim İlk Hedefler Beyannamesi kadar değerli ve önemli. Artık bir yüzyılın planını ve hedefini belirliyoruz. O yüzyılda da Türkiye’nin kendi bölgesi ve dünyada güçlü bir ülke olmasını diliyoruz, bunu da mutlaka yapacağız.

Geçenlerde Temel Beyi ziyaret ettiğimde odasında, duvarda; Meclis’in açılışında Hacı Bayram Cami’nden çıkarken çekilen bir fotoğraf var. Temel Bey’e şunu söyledim, ‘Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu fotoğrafı gerçek anlamda hayat geçireceğiz’ diye. Gerçek anlamda da geçireceğiz. Görüşlerimiz, kimliklerimiz ne olursa olsun biz bu ülkenin gerçek anlamda demokrasiye kavuşması için elbirliği yapmak zorundayız ve çocuklarımıza güzel Türkiye’yi bırakmak zorundayız. Bu mirası bıraktığımız zaman görevimizi yapmış olacağız.

İnşallah göreceksiniz önümüzdeki 13’üncü Cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bizim temel hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde Mustafa Kemal ve arkadaşlarına verdiğimiz sözü bir nebze yerine getirmiş olacağız. Böylece çağdaş uygarlık bağlamında önemli bir adım atmış olacağız. Asla unutmayın geliyor gelmekte olan.”

İmamoğlu: Ülkenin içinde bulunduğu koşullar Cumhuriyetimize yakışan koşullar değil

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

“Vefa Ödül törenlerini 5. kez düzenliyoruz. Vefa Ödülleri sürecinde sadece bir yılı ne yazık ki pandemiden dolayı kaybettik. Altıncı olacaktı ama olsun. Niçin yola çıktık? Vefa kavramının en fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışacağını düşündüğümüz için yola çıktık. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun büyük eserine vefa duygusu hissetmeden Cumhuriyet Halk Partili olunmaz. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin önderlerine, isimsiz kahramanlarına vefa hissetmeden Cumhuriyet Halk Partili olunamaz. Bizim partimiz; iktidar olduğu süreçte ayakta kalan, muhalefete düşer düşmez yok olan, gelip geçici partilere benzemez.

Bizim partimiz Cumhuriyet Halk Partisi, kişilerin değil Cumhuriyetin ve halkın partisidir. Bizim partimiz ilke ve değerlerin partisidir. Vefa da bu değerlerden birisidir. Vefa duygusunu yitirirsek özümüzden uzaklaşır, geçmişimizle bağımızı koparırız. Elbette vefa sadece de geçmişe dönük hissedilebilecek bir duygu da değildir. Bugün aynı yolda yürüyen bizler, aynı mücadele içinde ter döken risk üstlenen yara alan herkes yol arkadaşlarının vefa duygusunu en güçlü bir biçimde hissedebilmelidirler. Çünkü vefa aynı zamanda kıymet bilmektir. Vefa haklının hakkını teslim etmektir. Vefa iyi günde de zor günde de yol arkadaşlarımızla dostluğu dayanışmayı, sevgiyi ve saygıyı en üst seviyede gösterebilmektir.

Saygıdeğer Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla ifade ettikleri gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep birlikte adım atmaktayız. Ve hepimiz biliyoruz ki bugün ülkenin içinde bulunduğu koşullar Cumhuriyet'imize yakışan koşullar değildir. Devlet kurumlarının hali devlet, yurttaş ilişkileri, demokrasinin ve hukukun içine düşürüldüğü şartlar cumhuriyetimize asla yakışmıyor. Örneğin iş bulamayan işinden kazandığıyla geçinemeyen milyonlarca yurttaşımızın yaşama koşulları, Cumhuriyetimize 21 yüzyıldaki Cumhuriyetimize yakışmıyor. Örneğin kadınların maruz kaldığı, maruz bırakıldığı koşullar Cumhuriyet'imize yakışmıyor. Örneğin, gençlere ve çocuklara sunulan imkanların azlığı, yetersizliği daha da önemlisi adaletsizliği, Cumhuriyetimize yakışmıyor. O nedenle işte bu büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesine büyük görevler düşüyor. Öncelikle partimize, partimizin bütün üyelerine yönetici kadrolarına büyük görev düşüyor. Ve tabii ki milletimizin her bir ferdine büyük görevler düşüyor. Hep birlikte ikinci yüzyıla cumhuriyetimizin değerlerine yürekten sahip çıkan cumhuriyeti, demokrasiyle güçlendirecek, hukuk devleti ve sosyal adalet ilkeleriyle zenginleştirecek bir yeni yönetimle süreci, en güçlü sürece taşımak zorundayız.

"Bu büyük aileyle birlikte başaracağız"

Ülkemizin içine düşürüldüğü bu zorlu durumdan çıkarıp herkesin mutlu olacağı ve umutla bağlanacağı bir ülkeye çevirmek mecburiyetindeyiz. Her birimiz yaptığımız görevleri, bulunduğumuz mevki ve makamları en üst sorumluluk ve ciddiyetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Gerçekten çok zorlu ve hassas bir süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri en zorlu günlerdir bu günler diye düşünüyorum. Ancak moralimizi en üst seviyede tutmak da zorundayız. İnancımızı, enerjimizi potansiyelimizi en üst seviyede tutmak ve en üst seviyede yaşatmak zorundayız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler geçmişte olduğu gibi yarın da bu güzel aileyle bu büyük aileyle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte başaracağız.

Başarmak için sadece iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi hiçbirimiz küçük büyük demeden üstümüze aldığımız görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek. Diğeri ise hepimiz yol arkadaşlığımızın önemini ve yol arkadaşlığımızın değerini bilerek mücadele etmek. Ellerin attığı değil dostun attığı gülün inciteceğini bilerek, titiz bir şekilde hareket etmek. Değerli konuklar çok kıymetli genel başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurtuluş ve kuruluş mücadelesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vefa borcu olduğunu yürekten hisseden insanların partisidir. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, adalete, eşitliğe bir ömür adayan insanların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülke tarihinin en köklü ve en inançlı davasının partisidir. O dava muasır medeniyetler seviyesine erişmiş özgür, eşit ve mutlu insanların yaşadığı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti davasıdır.

"Taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz"

Büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesini bir arada tutan davamızdan ve değerlerimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet ve demokrasi temelinde buluştuğumuz herkesle her siyasi yelpazeden dostlarımız da genel başkanımızın en güzel ifadesiyle dostlarımızla kol kola yürüyecek ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep birlikte bir bayram sabahı coşkusu ve mutluluğuyla adım atacağız.

Hiç kimseye vefasızlık duygusu yaşatmadan, kimsenin kalbini kırmadan hedeflerimize ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ülkemizin her bir vatandaşı için başarmak zorundayız. Bize bu umudu yaşatan bizler bizlere bu dava inancını kazandıran ve vefa kavramına sahip çıkan partimin tüm yönetici ve üyelerine elbette ki içtenlikle şükran duygularımı iletiyorum. Bu yılın vefa ödüllerini kazanan değerli isimleri, saygıdeğer yol arkadaşlarımızı saygıyla yürekten kutluyor ve selamlıyorum. Partimize hizmet etmiş, hayatını kaybetmiş tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ben değil, biz demeyi başararak milletimize ve ülkemize hep birlikte en üstün hizmetleri yapmamız dileğiyle sizleri sevgi, saygı ve minnet duygularımla selamlıyorum. Vefa ödüllerinin beşinci yıl dönümü hepimize güzellikler getirmesini diliyorum.”

Karayalçın: Değişikliği biz gerçekleştireceğiz

Murat Karayalçın da burada yaptığı konuşmada, “Arkadaşlarım beni onurlandırdılar. Sayın Genel Başkanım size de içten içe teşekkür ediyorum. Geçen haziranda Yenimahalle Belediye Başkanımızın, Batıkent Kent Meydanı’na benim adımı verdiği törende benimle birlikteydiniz, şimdi de buradasınız. Benimle birlikte ödülü takdim ettiniz.” dedi.

Karayalçın, vefa konusunu CHP’nin çok tartıştığını kaydederek, “Ben izliyorum. Bu konuya önem veren birisiyim. İl ve ilçelerimizde belediyelerimizde bu doğrultuda çok önemli adımlar atılmakta. Vefa ile akraba sözcükleri göz önünde bulundurularak, parti tüzüğümüzde böyle bir düzenleme olmamasına karşı partimizde genel başkanlık yapmış olanların partiyi, genel başkanı, yönetimi sahiplenme zemini yaratmış olmalarını da bu doğrultuda değerlendirmemiz gereken bir başka gelişme diye düşünüyorum.” dedi.

CHP’nin 98 yıllık hayatında 12 yıl kapalı kaldığını belirten Karayalçın, 12 yıllık dönemde SHP’nin CHP’nin görevlerini üstlendiğini söyleyerek, SHP ve CHP’nin yeniden açılmasının ardından birleştiği dönemi anlattı. Karayalçın, iki partinin protokol ile bir araya geldiğini aktararak, şunları söyledi:

“Bu protokole göre birleşilen parti, öteki partinin geçmiş dönemdeki o zamana kadarki tüm Parti Meclisi kararlarını, tüm çalışmalarını, projelerini ve o partini tüm yöneticilerini kendi projeleri, meclis kararları, genel başkanları olarak kabul etmeyi ortaya koydu. O nedenle ben vefa ödülünü alırken, Sayın Genel Başkanımızın elinden CHP’nin 98 yıllık yaşamında birleştiği tek parti olan SHP’nin iki eski genel başkanı da Prof. Dr. Erdal İnönü ve Prof. Dr. Aydın Güven Gürkan’ın rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyorum. Her ikisi de o protokole göre CHP’nin genel başkanlarıdır.

Partimiz 100 yıllık tarihinde beş önemli sıçramayı gerçekleştirdi. Bunlardan en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıydı. İkinci atılım çok partili yaşama geçiş, demokrasiyi başlatmamızdır. Üçüncü büyük atılımımız 1965’te sosyal demokrasiyi benimsememizdir. Dördüncü büyük atılımımız 2008 Aralık ayında yapılan kurultayımız da farklı kimliklerin kabul edilmesidir. Farklı kimliklerin bizim ulusal bütünlüğümüzü zorlamayacağı, zora sokmayacağı anlayışının ifade edilmesidir. Bana göre beşinci büyük atılım da Sayın Genel Başkanımızın 16 Nisan 2017 tarihinde, yapılan referandumdan başlayarak, tarihimizde ilk defa seçim ittifakı sürecini başlatmış olmasıdır. Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Sayın Genel Başkanım; bilim insanları bir ülkede yönetenlerin, artık eskisi gibi yönetemediklerinin ortaya çıktığı eski yol ve yöntemlerle ülkelerini yönetemediklerinin açığa kavuştuğu, yurttaşların da eskisi gibi yönetilmek istemedikleri dönemi değişim süreci olarak görüyorlar. Bir değişim dönemi yaşıyoruz, artık Türkiye’nin yönetimi değişecektir, bu ortaya çıkmıştır. Bu değişikliği dostlarımızla biz gerçekleştireceğiz.”