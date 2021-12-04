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Kılıçdaroğlu: 2021’de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor

Mersin'deki miting öncesi açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021’de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting için geldiği Mersin’de dün akşam şehit ailesini ziyaret ettiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, miting öncesinde ise sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Milletimizi dinlemek üzere dün akşam Mersin’e geldim. Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021’de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız."

 

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