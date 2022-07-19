Kılıçdaroğlu: 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız

Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin soruya, "O mesele bitti arkadaşlar. Bu ülkenin daha önemli sorunları var onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var" diye karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali istemini reddetmesine ilişkin soruya ise, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız halkın takdiri ile, ilk bir hafta hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız" ifadeleriyle yanıt verdi.