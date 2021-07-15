Kılıçdaroğlu: 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da unutmayacağız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "15Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!" dedi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından şu açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.