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Kılıçdaroğlu: 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da unutmayacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "15Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından şu açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.

 

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