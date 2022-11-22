Kılıçdaroğlu: 3 Aralık'ı bekleyin, güzel şeyler açıklayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin içeriğini açıklamak için 3 Aralık'ı işaret ederek, "Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Belli aralıklarla krize giren Türkiye değil, sonsuza kadar krizi bitirecek olan bir vizyonu açıklayacağız. Vizyonumuz hazır, 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. 3 Aralık'ı bekleyin ve asla unutmayın, geliyor gelmekte olan" dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörden en büyük acıları yaşayan ülkelerden olduğunu belirterek, "Türkiye'yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Sağlıklı ve tutarlı politikalarla Türkiye'yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Kendi özgür irademizle yapmak zorundayız. Terör bir insanlık suçudur, bunu bütün dünyaya anlatmak zorundayız. Terörün sağı, solu yoktur, bunu da bütün dünyaya anlatmak zorundayız. Terör, 'acaba ne kazanırım, nasıl lehime çevirebilirim' diye iç politika malzemesi olamaz zaten. Olmamalıdır da” diye konuştu.

“Türkiye öyle bir yere geldi ki; uyuşturucu baronlarının, mafya liderlerinin hesaplaştığı bir ülkeye döndü” diyen Kılıçdaroğlu, “Birisi geliyor Afganistan'dan, birisi Sırbistan'dan, birisi bilmem nereden geliyor. Türkiye'de oturuyorlar ve kendi aralarında hesaplaşıyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Böyle bir Türkiye'yi kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.