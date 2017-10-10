10 Ekim 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Konuşmasında ABD ile yaşanan vize krizine değinen Kılıçdaroğlu, "ABD'nin aldığı karar çok ağır ve yanlış. Öğrenciler, hastalar, iş insanları var hepsi cezalandırılıyor. Her iki ülkenin de sağduyulu davranması lazım" dedi.

"Ancak burada topu büyükelçiye atıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Dış politikadaki tartışmaları basın üzerinden yapmak, arka kapı diplomasisini kullanmamak sorumsuzluktur. ABD'de tutuklu banka müdür yardımcısı için rehin alma politikası izliyorlar. 'Amerika bizim stratejik ortağımız' en sık kullandığımız cümle. Stratejik ortaklar arasında böyle şeyler olmamalı."

Kılıçdaroğlu, "İktidar dış politikadaki gelişmeleri muhalefete aktarmak zorundadır ki ortak bir dil geliştirelim. Dış politikada hataya yer yoktur. Hatay'ın Türkiye'ye katılması, Kıbrıs harekatı bir diplomasi zaferidir. Ancak Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirildikten sonra iktidarın sessiz kalması, Suriye'deki durum bir diplomasi rezaletidir" ifadelerini kullandı.

"İdlib operasyonunu destekliyoruz"

Kıılıçdaroğlu, devam eden İdlib operasyonuna ilişkin, "TSK'nın İdlib'e giderek çatışmasızlık bölgesi oluşturma girişimini destekliyoruz. Ayrıca birilerinin Akdeniz'e ulaşarak Türkiye'yi sıkıntıya sokmasının engellenmesine yönelik tutumu anlıyoruz. Ancak bu duruma nasıl geldik, önemli olan bu. Suriye'nin içişlerine burnumuzu soktuk. Türkiye halkı AK Parti'nin yanlış politikalarının bedelini ödüyor. Görünen o ki, İdlib temizlendikten sonra Esad'a teslim edilecek" şeklinde konuştu.

"Enis Berberoğlu'nun TBMM'ye gelmesi gerekiyor"

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasının bozulması hakkında ise, "Enis Berberoğlu'nun suçu yok. Onun üzerinden CHP'ye kumpas kurmaya çalıştılar ama memlekette namuslu savcılar ve hakimler de var. Berberoğlu'na verilen tutukluluk kararı bir üst mahkemede bozuldu. Onun bir an önce serbest bırakılması, TBMM'ye gelmesi gerekiyor. Enis Berberoğlu kaçar mı? Suçsuz biri niye kaçsın?" dedi.

"2002'de 405 bin aile tütünden geçiniyordu"

Tütün üreticilerinin sorunlarına da değinen CHP lideri, şunları söyledi: "Bu topraklarda 400 yıldır tütün üretiliyor. Bizim tütünümüz bir dünya markasıdır ve cumhuriyetin ilk yıllarında ihracatın yüzde 30'unu tütün oluşturuyordu. 2002'de 405 bin aile tütünden geçiniyordu. Bu 2012'de 7 kat azaldı ve 56 bine kadar düştü. Şimdi yabancı şirketler sigara üretimi için tütün ithal ediyor. Ekonomide büyük sıkıntılarımız var, fatura tütün üreticisine, fındık üreticisine kesilmemeli"