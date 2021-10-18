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Kılıçdaroğlu: Acilen toplanmamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlardan sonra twitter hesabından bir açıklama yaparak, enerji sektörü paydaşlarını ve belediyeleri acilen toplantıya çağırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kılıçdaroğlu, Kara Kış Fonu teklifini yineleyerek, şunları söyledi:

"Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!" 

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