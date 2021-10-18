Kılıçdaroğlu: Acilen toplanmamız lazım

Kılıçdaroğlu, Kara Kış Fonu teklifini yineleyerek, şunları söyledi:

"Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!"