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Kılıçdaroğlu: Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yunanistan ile gerilim konusunda, “Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz.”

 

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