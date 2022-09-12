Kılıçdaroğlu: Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yunanistan ile gerilim konusunda, “Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz.” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimi değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
“Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz.”