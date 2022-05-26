Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Genel Merkezi'nde 1,5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Davutoğlu görüşmede, Kılıçdaroğlu'nu 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi'nde yapılacak ve 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılacağı çalışma yemeğine davet etti.
Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği de belirtildi.
Bu konularda ilginizi çekebilir