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Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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CHP Genel Merkezi'nde 1,5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Davutoğlu görüşmede, Kılıçdaroğlu'nu 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi'nde yapılacak ve 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılacağı çalışma yemeğine davet etti.

Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği de belirtildi.

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