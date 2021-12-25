Kılıçdaroğlu: Aile Destekleri Sigortası’nı bütün yurttaşlara tek tek anlatın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son bir yılda başlatılan kampanya kapsamında partiye üye olan 50 ve 60 bininci yeni kadın üyelerle buluştu. Kılıçdaroğlu, yeni kadın üyelerin partiye üye oluş öykülerini dinledi. 50 bininci yeni kadın üye Seda Tosun, üniversitede sınıf öğretmenliği öğrencisi olduğunu belirtirken, 60 bininci yeni kadın üye Behice Damla Can ise 3 yıl önce mezun olduğunu ve hala iş bulamadığını anlattı. Tosun ve Can, ülkenin geleceği için umut vadeden CHP’ye üye olduklarını ifade etti.

İki genç kadın yeni üyeleri dinleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin içinde bulunduğu umutsuzluğa ilişkin, "Gittiğimiz illerde gençlerle bir araya geliyorum. Çok iyi sorular soruyorlar, ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumu çok iyi analiz ediyorlar. Umutsuzluk içerisindeler. Yurtdışına giderek iş bulma ve özgürce yaşama beklentileri var. Bu hayallerini Türkiye’de gerçekleştirebileceklerini, güzel günlerin yakın olduğunu anlatıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Her eve girin, çalınmadık kapı bırakmayın ve Aile Destekleri Sigortası’nı bütün yurttaşlara tek tek anlatın” dedi. Kılıçdaroğlu, “Kadın kollarına büyük bir sorumluluk düşüyor. İktidara geldiğimizde hayata geçireceğimiz Aile Destekleri Sigortası’nı anlatın. Yaşadığımız bereketli topraklarda yoksulluğun bir kader olmadığını söyleyin" diye konuştu.

Nazlıaka: Umudun elçileri olacağız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka bir gün önce; Kadın Kolları MYK üyeleri, 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanının katıldığı video konferans toplantısı yaptıklarını ve Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını aktardı. Nazlıaka, şunları söyledi:

"Tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin bilinciyle il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezeceğiz ve her kapıyı çalıp Aile Destekleri Sigortası’nı anlatacağız. Umudun elçileri olacağız. Yoksul hanelerde, kadının hesabına yatan para, kadını güçlendirecek. Eşit, adil ve demokratik bir Türkiye’yi ilk seçimlerden sonra kuracağız."