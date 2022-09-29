Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.
AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, 2 Ekim Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısı öncesi son olarak İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Genel Başkan Meral Akşener'le 1 saat 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra partiden ayrıldı.
İki genel başkanın, toplantının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.