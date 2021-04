Kılıçdaroğlu: Amaç gündem değiştirmek

Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi: "Önce bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Sıkıntılı bir tablo var. Yönetim erkini kaybetmiş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Çaresizlik üreten, çaresizliğini örtbas etmek için sağa sola saldıran, yapay gündem oluşturmaya çalışan bir hükümetle karşı karşıyayız. Şu anda pandemi sürecindeyiz, insanlar aşı bekliyorlar. Nerede aşılar? Isparta’ya giden arkadaşımıza bir kadın, ’70 yaşını aşkınım, bir türlü aşı gelmedi.’ Kim yönetiyor bu ülkeyi, kim sorumlu bu ülkenin yönetiminden? Bu soruyu herkesin sorması lazım. Kafası karışık olan vatandaşlarıma sesleniyorum. ‘Bu gidiş gidiş değil’ diyorsan bu kardeşini dinleyeceksin. Ben sana doğruları söylemeye devam edeceğim."

"Türkiye vaka sayısında ABD’yi geçti"

"Kalabalık kongreler… Yahu yanlış bu arkadaş! Defalarca söyledik. Bakın şu CHP’nin kurultayı, bu da AK Parti’nin kurultayı. Vatandaşa hangisi örnek? (Fotoğrafları göstererek) Bu mu, bu mu? Bu örnek ise bilin ki CHP ülkeyi adalet ile yönetecektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir vatandaşı tehlikeye atmayacaktır. Gazeteciler burada. Sorsunlar, CHP’nin kurultayı nasıl oldu? Kurultayı yapmadan önce Sağlık Bakanlığı’na yazı yazdık, ‘kongremizi nasıl yapalım?’ Söyleyin devleti kim daha iyi yönetir. Söylüyorlar ‘CHP gelse memleketi yönetir mi?’ Bal gibi yönetir. Açlık olmaz, sefalet olmaz. Bir de Bilim Kurulu var. Türkiye, vaka sayısında 4 Nisan’da ABD’yi geçti. Bilim Kurulu, tamamen hikâye. Ne dediği belli değil hiçbirinin bilimle ilgisi yok." dedi.

"Esnaf Sicil Gazetesi, 99 bin kişi iflas etti… Bu 99 bin kişi nasıl yaşıyor?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Nasıl yaşadıkları sarayın umurunda değil. Umurunda olan tek şey ‘koltuğumu nasıl korurum.’ Kendini vazgeçilmez adam görüyorsun. Dünyadaki bütün mezarlıklar vazgeçilmez adamlarla doludur. Sadece esnaf mı? Kırşehir’de patatesler depoda duruyor. Duruyor ama banka haciz gönderiyor. Traktörüne, evine… Sen üreticinin patatesini, bekleyen elmayı aldın mı? İcra kapıda. Tarım Kredi gelmiş, ‘parayı öde.’ ‘Satmadıktan sonra nasıl ödeyeceğim?’ Saray hükümetinden çiftçinin alacağı var. Eskiden yapılandırmada 5 taksitti, şimdi üç taksit. Çiftçi nasıl ödeyecek bunu? Traktöre, evine, hayvanına haciz gelmiş, nasıl geçinecek? Peki emekliler hayatından memnun mu? Emekli kardeşimiz, bir yerden değil, beş yerden maaş alıyorsa mutlu… Beş yerden maaş alanlarla saray lebalep dolu. Emeklinin durumu perişan vaziyette. Bin lira ikramiye verdiler, 2018’de. Her şeye zam geldi, enflasyona göre zam yap. ‘Emekli hayatından memnun, beni görünce alkışlıyorlar’ diyor. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Emekli maaş ikramiyesini en az bin 500 lira yapacağım. Emekli gramla et alıyor. 7 milyon 900 bin emekli, asgari ücretin altında aylık alıyorlar. Bu emekliler 30 - 35 yıl çalıştılar, vergi ödediler, emekli oldular, saray hükümeti zulmetmeye başladılar. Emekliye ‘bununla idare et, para yok’ diyor, malı götürenlere para var. Ayrıca dul yetim aylığı alanlar var. Ne kadar alıyorlar biliyor musunuz? 763 lira… Bunlarda vicdan var mı?" diye konuştu.

Bildiri tepkisi

Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri konusunda, "Bütün bunlar olurken ‘Türkiye’de darbeciler var.’ Ne darbesi kardeşim? Darbe yok, amaç gündem değiştirmek. Esnafın-işçinin-işsizin derdini örtmek için 'Vay bize darbe' diye amirallerin Montrö açıklamasına mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar. Ne darbesi kardeşim ne bu paranoya? Bütün bunları örtmek için. Esnafın, çiftçinin derdi konuşulmasın. Sen en başta ‘Lozan da Montrö de bizim güvencemiz’ desen bir şey olmayacak. Kimse yemiyor artık bu numaraları. Adam bir de emekli amiral, emekliler dünyanın neresinde darbe yapmış? Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç görmedi. Şu gerçeği herkes bilsin. Artık ortada devleti sağlıklı yöneten bir iktidar yoktur. Ortak da sağlıklı bir ortak değil. Bakanlar bakan değil. Bürokratlar ise hiç bürokrat değil. Tamamı yağcılardan oluşmuş. Akıllarını kiraya vermişler. Gündemi büyütmek ve halkın gündemini çalmak için, ‘bir bildiri yayınlayın.’ Derhal emredersiniz. ‘Sizler de açıklama yapın.’ Artık bunlar devleti yönetemiyor. Bu numaraların hiçbirini bu millet yemiyor. Millet, ‘sandığı getir, sandığı’ diyor." şeklinde konuştu.