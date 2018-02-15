Kılıçdaroğlu ameliyat oldu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ani bir kararla hastaneye yatarak prostat ameliyatı olduğu öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ani bir kararla hastaneye yatarak ameliyat oldu.
CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Kılıçdaroğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü, doktorların ise son kontrollerde ameliyata karar verdikleri öğrenildi.
CHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.