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Kılıçdaroğlu: Artık dur Erdoğan

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın bir puanlık faiz indirimi kararının ardından, “Artık dur Erdoğan” diyerek seçim çağrısı yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan, “Artık dur Erdoğan, #Hemen seçim” ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise, "Dolar kurundaki şu hareket sadece iki saat içinde oldu. 10,80'lerden, 10,40'lara ve faiz kararının ardından 10,90'lara. Birileri iki saat içinde "deveyi hamuduyla götürdü. Faiz kararının 5 dakika gecikmeli açıklanması" ise o apayrı bir skandal. Türk Lirası tarihimizin hiç bir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı." değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında, ekonomi yönetimi, parti teşkilatı ve iş dünyasına 'faiz' mesajı vermiş, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda faizi savunanla beraber olmam." ifadelerini kullanmıştı.

'Faizin sebep, enflasyonun netice olduğu' söylemini tekrarlayan Erdoğan, “Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız.” diye konuştu.

 

 

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