Kılıçdaroğlu: Ayasofya'yı Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız?

Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Meclis Grubu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldırım Beyazıt Camisi’nin eski imamı Mustafa Demirkan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ayasofya'daki etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ifadelerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Her ulus, her millet kendi tarihine saygı duyar. Kendi tarihindeki acı olayları da sevinçli olayları da hafızasında tutar. Devlete büyük hizmetler vermiş kişileri saygıyla anarız. Saygı, sevgi temel kural olmalıdır. Ayasofya Camisi'ni açtılar, güzel. Camide görev yapan imamları sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birlikte yaşamayı anlatması lazım. Dert varsa toplumu aydınlatması lazım. Biz nasıl tarihimize saygılıysak, camilerde görev yapan imamların da tarihlere saygısı olması lazım. Bütün dinlerin temelinde insan sevgisi, huzur vardır. Kin ve nefret yoktur. Sen Yunus Emre'yi de mi bilmiyorsun? Kinden, öfkeden beslenen bir din insanı olmaz. Öfkeden beslenen bir din adamı olmaz. Ayasofya'yı Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız? Atatürk hayatını bu millet için vermiş kişi. O meczup İstanbul'un işgal altında olduğunu biliyor muydu? Bütün imam kardeşlerime saygım var. Toplumun onlara, onların da topluma ihtiyacı var. Sevgi, barış ekseni üzerinde... Bu meczup kişi acaba Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan Sütçü İmam'ı ve ne söylediğini biliyor mu acaba? Söyleyeyim, 'Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki onların damarlarında kafir kanı vardır' diyor.

Bugün Sayın Bahçeli de konuşmuş, güzel. Sayın Bahçeli'nin Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkması başımız üstüne. Bu meczup bu konuşmayı yaparken kimin önünde yapıyor? Birisi çıkıp 'Ne söylüyorsun' diyemedi. Bahçeli'ye söylüyorum; sen kime kızıyorsun? Kendi tarihine ihanet eden bir meczubu orada nasıl tutarsın? Atatürk bizim ortak değerimizdir. Bahçeli, 'Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir' diyor güzel ama o çizgi saraya uzayınca renk değişiyor. Renk değişmeyecek arkadaş. Renk değiştiği andan itibaren bu iş olmaz, söylediğin havada kalır."

Mustafa Demirkan'ın sözleri

Mustafa Demirkan, Ayasofya'daki etkinlikte şunları söylemişti: "Bu ve bu gibi mabedler, mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, Ayasofya'daki ilk namazda, "Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar." ifadesini kullanmıştı.