Kılıçdaroğlu: Barış ve huzuru sağlamak Ankara Garı’nda katledilen yurttaşlarımıza borcumuzdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın yedinci yıl dönümünde mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz 10 Ekim Ankara katliamında yitirdiğimiz yurttaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Ülkemizde barış ve huzuru sağlamak Ankara Garı’nda katledilen yurttaşlarımıza borcumuzdur!”