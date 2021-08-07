Kılıçdaroğlu: Başkanlar göreve devam etmeliler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, bir kez daha cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak 'talep gelirse aday olunur' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bir ittifakımız var. Adı Millet İttifakı. Millet İttifakı ile oturup konuşmadan, bir ismin dillendirilmesi kadar yanlış bir şey yok. Cumhur İttifakı'nda herkes bir kişinin sözüne biat ediyor. Orada aklı kullanmak yok. Millet İttifakı'nda demokrasi kültürü var. Demokrasilerde oturur tartışırız. Bana sorulduğunda 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir' dedim. Talep gelirse olunur."

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının dile getirilmesiyle ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli" yanıtı verdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Medya isimler, kişiler üzerine odaklanmış vaziyette. Yanlış buradan başlıyor. Seçilecek Cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyoruz ki, nefsine, duygularına hakim olmayıp 'Ben burada kalacağım' dediği andan itibaren bir başka felaketin kapısını açıyor. Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi ve daha güzel yerlere gelebilirler."