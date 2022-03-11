Kılıçdaroğlu: Belediye başkanları görevden alınıp yerine kayyum atanmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretinin üçüncü günüde Yamaç aşiretinden Aziz Elaldı ve aşiret üyeleriyle kahvaltı yaptı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Diyarbakır’da üçüncü günüm. Diyarbakırlılarla güzel bir atmosfer içinde buluştuk. Gençlerle, kadınlarla, kanaat önderleriyle, muhtarlarla buluştuk. Toplumun her kesimiyle buluşmaya, toplumun her kesiminin sorunlarını dinlemeye, merak ettikleri; ‘CHP’nin çözümü nedir?’ bu sorunlarda, dilimizin döndüğü kadar da anlatmaya gayret ettik.

Daha fazla geleceğiz Diyarbakır’ a. Uzun yıllar ihmal ettiğimizi biliyorum. Diyarbakırlılar özellikle bu konuda sitem de ettiler. ‘Neden Diyarbakır’a daha fazla gelmiyorsunuz, neden bizi biraz yalnız bıraktınız’ diye. Bundan sonra Diyarbakır’a daha fazla geleceğiz. Oturacağız, konuşacağız, dertleşeceğiz. Türkiye’nin derdi sadece bizim derdimiz değil hepimizin ortak derdi. Hepimiz güzel bir ülkede yaşamak isteriz. Huzur içinde yaşamak isteriz. Böyle bir atmosferi birlikte yaratabilirsek, güzel bir Türkiye’yi de inşa etmiş olacağız. Bütün bunların anahtarı demokrasiden geçiyor, düşünceyi ifade özgürlüğünden geçiyor. Adaletten geçiyor.

"Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz"

Devletin dini adalettir, adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Dolayısıyla bizim, adaleti sağlamamız lazım. İnsan hakları, kadın erkek eşitliği; bunların sağlanması lazım. Adaleti sağlayabilirsek emin olun soframıza bereket de gelir.

Biz, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi yapalım derken, önerirken de aslında temel noktamız adaletti. Adalet olmalı, milletin iradesi olmalı. İrade, TBMM’ne olduğu gibi yansıya bilmeli. Eğer milletin iradesiyle belediye başkanları seçildiyse, belediye başkanları görevden alınıp yerine kayyumlar atanmamalı. Siyasi partiler kapatılmamalı. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları diye defalarca da ifade ettik. Aynı ifadeyi burada da dillendirmek isterim. Beraber, birlikte; güzel bir Türkiye’yi inşallah yeniden ayağa kaldıracağız. Huzuru, bu ülkede inşallah yeniden inşa edeceğiz. Barışı, huzuru, kardeşliği, dostluğu yeniden inşa edeceğiz. Ayrıca verdiğimiz, gösterdiğimiz çabanın arzu ettiğimiz mertebeye ulaşması, amacına ulaşması için hayır dualarınızı bekliyoruz.” (ANKA)