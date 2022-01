Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar mutlaka hesap verecek

Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“İki değerli belediye başkanımızı dinledik. Önce Beylikdüzü Belediye Başkanımızı ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Özgüvenleri yüksek, yaptıkları işleri çok iyi biliyorlar. Sorunları kavramışlar. Nasıl çözeceklerini, kaynakları nasıl yaratacaklarını bütün ayrıntılarıyla anlattılar. Bu başarıları hazmedemeyenler var. Engel çıkarmak isteyenler var. Birisini az önce Ekrem Bey biraz da esprili bir dille anlattı. Halka hizmet etmek istiyorsunuz, hizmetin halka ulaşmasını istiyorsunuz, kaynağı yaratmışsınız, her türlü imkanınız var. Ama engellemeye çalışıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlara şunu söyledim, bunların görevi engel çıkarmak bizim görevimiz de engeli aşmak. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırsa çıkarsınlar haklı olduğumuz sürece bütün engelleri aşacağız halka ulaşacağız ve hizmeti götüreceğiz. Bu bağlamda özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanımıza yaptığı güzel çalışmalar dolaysıyla teşekkür ederim. Sayın başkan güzel bir miras devraldınız aslında. Mirasın sahibi de sayın İmamoğlu, bunu devam ettirmek de son derece güzel. Kütüphaneyi gezdik, diğer alanları gezdik. Beylikdüzü’ne defalarca geldim ve dolaysıyla Beylikdüzü halkı aslında son derece şanslı. İstanbul halkı sonra şanslı olmaya başladı. 16 milyon insana hizmet götürülüyor. Gerçekten de iki başkanımızın ifade ettiği gibi hiçbir ayım yapmadan, kişilerin inançları, kimlikleri, yaşam tarzları ayrımını yapmadan bütün İstanbul’u kucaklamak bizim görevimizdir. Halkçıların görevidir. Dolayısıyla biz bütün İstanbul’u kavradığımız, kucakladığımız, ayrım yapmadığımız zaman ülkeyi nasıl daha sağlıklı, nasıl daha tutarlı, nasıl daha kararlı, nasıl daha itibarlı bir yönetime kavuşturacağımızı artık Mısır’daki sağır sultanın da duymasını istiyoruz, duyuracağız.

Engeller çıkarıyorlar, bu onların görevi. Bizim görevimizi de engelleri aşmak olacak. Kreş konusunu öteden beri değer veririm, önem veririm. Çünkü, aileler çocuklarını bırakabilecekleri yer bulmakta zorlanıyorlar. E düşünün bir kadının pazara gitmeye hakkı var, komşuya gitmeye hakkı var. Kenti gezmeye hakkı var. Çocuğunu bırakabileceği, sosyalleşebileceği, arkadaşlarıyla oturup konuşacağı bir alanı yaratmamız lazım. İstanbul’un buna çok ihtiyacı var. O nedenle kreş konusunda atılan her adım olağanüstü değerli bir adımdır. Çünkü, annelerin ailelerin en çok değer verdiği kendi çocuklarıdır. Her ne kadar pederşahi bir aileden geldik ise de sonra bugün artık bütün toplum, çocukerkil bir aileyiz. Çocuk ne diyorsa, çocuğun taleplerini yerine getiriyoruz. Dolayısıyla çocuğa yapacağımız her yatırım, çocuğun gelişmesinde çok değerli olduğunu biliyoruz.

Buradan kısaca bir çağrı yapmak isterim. Engel çıkarmasınlar, engelleri aşarız. Gölge etmesinler güneşi mutlaka doğururuz. Herkes şunu çok iyi bilmeli, özellikle bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifirisindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Engel çıkaracaklar, engel çıkarmak isteyenler mutlaka bunun hesabını yeri ve zamanı gelince vereceklerdir. Çünkü, belediye başkanına engel çıkarmak halka engel çıkarmak demektir. Halkın belediyeden hizmet almamasını sağlama yönünde adım atmak demektir. Bunların tamamını bitireceğiz. Göreceksiniz, güzel bir Türkiye’yi hep birlikte, yeniden barış içinde inşa edeceğiz.

"Bütün dünya bu suçlamaların haksız olduğunu biliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bu suçlamaların tamamının haksız olduğunu biliyor. Ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin ferasetine güveniyorum. Vicdanına güveniyorum ve İstanbul Büyükşehir’i aldığımız zaman 13 bin küsur oy farkıyla alınmıştı. Hatırlarsınız, özellikle Hasan başkanın mahallesine yapılan baskınlar, evlere yapılan baskınlar, televizyonlardaki haberler efendim seçim kurulları bilmem neler sanki bir şeyler olmuş diyordu ya böyle garip bir yapılanma içinde nasıl İstanbul’u geri alabiliriz diye özel çabalar harcandı ama ben şunu söyledim. Ben bu ülkenin insanının ferasetine güveniyorum. Bu ülkenin insanı haksızlığa tahammül edemeyiz. İnsanın vicdanında adalet duygusu vardır ve adaletinde zedelenmesini istemez. İkinci kez seçim oldu, 13 binlik fark, 800 bine çıktı. Demek ki doğruyu yaptığımız zaman bütün engelleri aşabiliriz. Rahmetli babamın güzel bir vasiyeti vardır. Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur. Biz doğru durmaya devam edeceğiz.”