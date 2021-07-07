Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın önünde yüz binlere ulaşan işsiz dilekçesi var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin programında esnafın sorunlarını dinledi.

Mersin’de de gençlerin büyük ölçüde işsiz olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızın önünde, yüz binlere ulaşan işsizlere ait dilekçeler var. Bunu karşılamak mümkün değil tabii ki. Hükümetin bu konuda çaba harcaması lazım. İş alanları yaratması lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz, ama iktidar bunu yapmıyor. İktidar olduğumuzda her şeyi çözeceğiz. Bütün sorunları çözeceğiz.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu esnafı gezerken kendisine seslenen bir emekli, maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin artırılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, emeklinin sorunlarını çözeceği sözünü vererek emeklilere verilen bayram ikramiyesi için, “Adı ikramiye ama verilen para, para değil.” dedi. Kılıçdaroğlu, emekliye en az asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, girdiği bir beyaz eşya dükkanında kadın esnaf tarafından, “İnşallah Cumhurbaşkanım hoş geldiniz.” diye karşılandı. Gülümseyerek "Durun bakalım." karşılığını veren Kılıçdaroğlu, dükkanda esnaf ile kısa süre sohbet etti.