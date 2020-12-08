Kılıçdaroğlu: Belediyelerimiz depremde tarih yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 117 kişinin depremden yaşamını yitirdiği İzmir’de, deprem ve takip eden sürece ilişkin verilen brifinge katıldı. Kılıçdaroğlu, bilgilendirme sonrası yaptığı basın toplantısında, hükümet engel çıkarmadığı sürece kentsel dönüşüm sorununun çözüleceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sürecin rahat atlatılması için AFAD’ın, Kızılay’ın, jandarmanın yani diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları katkıları da şükranla anmamız gerekiyor. Belediye başkanlarımız neler yaptılar, o konuda sabah bana bilgi verdiler. Belediye başkanlarımız ile durum değerlendirmesi yaptık. Şu ana kadar evlerinden ayrılan bütün yurttaşlara 42 milyon liralık kira yardımı yapıldığı ifade edildi. 224 hane belediyeye ait konutlara yerleştirildi ve bütün iş donanımı ve tefrişatı sağlanarak. 4 bin 200 aileye de ayrıca 10’ar bin lira yardım yapıldığı ifade edildi. Eğitim ile ilgili uzaktan eğitim var zaten. Eğitim ile ilgili çocukların talepleri, tabletler başta olmak üzere tümü karşılanmış vaziyette. Ağır ve orta hasarlı binalar var. Bunların da onarılması, güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda merkezi hükümetin yapacağı her türlü katkı çok önemli. Ayrıca büyükşehir belediyelerimiz, merkezi hükümetle bu sorunun giderilmesi açısından da ellerinden gelen bütün çabayı gösterecekler."

"İzmir’in yaşadığı acı, Türkiye’nin yaşadığı ortak acıya dönüşmüştür." diyen Kılıçdaroğlu, "Şu çok önemli. Diğer belediyelerimiz, gerek AK Parti’ye ait gerek MHP’ye ait İYİ Parti’ye ait belediyeler var. O belediyelerin şöyle veya böyle katkıları olmuştur. Merkezi hükümet de elinden gelen çabayı gösterme konusunda gayret içine girmiştir. Ama şu açık ve nettir. İzmir Büyükşehir Belediyelerimiz ve belediye başkanlarımız bu konuda bir tarih yazmıştır. Hiç kimsenin en ufak ihtiyacı göz ardı edilmemiştir. Ayakkabıdan tutun, iletişime kadar. Buzdolabından tutun çamaşır makinesine kadar. Televizyondan tutun elektrik süpürgesine kadar… Bütün ihtiyaçlar, belediyelerimiz tarafından karşılanmıştır. Bu nedenle ben bütün medya organlarının huzurunda belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Onlar günün 24 saati uyumadılar. Bir sorun iletildiğinde süratli bir şekilde çözülmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler." ifadelerini kullandı.

"İş birliği ile sorunları çözmek mümkün"

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kentsel dönüşümle ilgili olarak da merkezi hükümet engel çıkarmadığı sürece her türlü sorunu kısa sürede çözeceklerdir. Ama bizim gönlümüzde yatan da merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında güçlü bir diyaloğun olmasıdır. Deprem sorunu parti sorunu değildir, ortak bir sorundur. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler elbirliği yaptıkları takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaktır. Vatandaşların içinde her partiye oy veren kişiler var. Dolayısıyla parti ayrımı yapmaksızın, belediyeye engel çıkarmaksızın iş birliği halinde bu sorunları çözmek mümkündür.”